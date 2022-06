Deu a louca em Tenório! Maria Bruaca é ordenada a fazer sexo com marido

Fase de Bruaca submissa está prestes a acabar e Alcides volta para o jogo

Eita lele, o bicho vai pegar em Pantanal do jeitinho que a gente mais gosta. Tenório, Murilo Benício, vai se cansar de Maria Bruaca, Isabel Teixeira, fazer charminho e não servir o fazendeiro na cama e vai acabar obrigando a mulher a ter uma noite de pra lá de quente com ele.

Maria Bruaca vai começar a provocar Tenório com perguntas íntimas sobre sua vida sexual com Zuleica, Aline Borges, e o marido não vai aguentar de desejo por Bruaca. Tudo vai acontecer no capítulo de hoje, sexta-feira (03), não vou perder nem que a vaca tussa.

A personagem de Isabel Teixeira vai voltar à versão antiga submissa pelos comandos de Tenório e vai acabar dizendo que entende o marido ter duas família e ter que servir as duas mulheres, reafirmando que busca não ter ciúme de Zuleica. Tenório, que não é bobe nem nada, aproveita da mulher e diz para ela esperar que na noite “vai ter”.

“Hoje à noite quero que você esteja pronta pra me servir”, diz o fazendeiro para a mulher que já não toca há tempos. Não vai demorar muito para a fase boazinha de Buraca passar e ela voltar a se enrolar com Alcides, Juliano Cazarré.

Os dois vão chegar a transar mais a frente na trama, mas eu não vou dizer mais nada depois disso. Minha boca é um túmulo.