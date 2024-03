Maria Bethânia e Fafá de Belém cortaram a Regina Duarte em seus posts do Instagram em homenagem ao dia da mulher

Antes de tudo, quero deixar claro que amo a Maria Bethânia e sou apaixonada por Fafá de Belém desde a época do Tancredo Neves junto com meu querido papai. C

Como vocês sabem, nesta sexta-feira (8) foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e tivemos nas redes sociais, muitas mulheres fazendo posts sobre essa data tão simbólica para todas nós. E uma coisa que chamou a atenção dos internautas é que tanto Maria Bethânia quanto Fafá de Belém, além de postarem a mesma foto em suas redes sociais, elas cortaram a atriz Regina Duarte na hora de publicar essa foto.

Essa foto foi tirada durante o programa musical “Mulher 80”, que marcou época ao ser exibido na TV Globo em outubro de 1979, com participação de algumas das principais cantoras da música nacional, como Gal Costa, Maria Bethânia, Rita Lee, Fafá de Belém e a atriz Regina Duarte.

E por mais icônica que seja essa fotografia, tudo indica que as cantoras decidiram cortar a ex-atriz da publicação por não concordarem com as declarações recentes e bastante polemicas dela. E digo mais, a rede social é delas e elas que façam o que bem entenderem.