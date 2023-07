Mari Palma desabafa sobre fase difícil: “Ansiedade”

A jornalista enfrenta o processo de divisão de bens como seu ex-parceiro e passa por uma fase difícil contra a ansiedade

Mari Palma dá o que falar e não é de hoje, mas poucas vezes a ex-Global apareceu nas redes sociais para contar suas fraquezas. A jornalista apareceu nas redes sociais e contou que está enfrentando uma fase difícil, principalmente com a ansiedade que vem lutando contra nos últimos tempos.

“Achei essa foto no meu celular de um dos dias difíceis nas últimas semanas. Eu cheguei a postar nos stories que tinha ficado um pouco offline por causa de ansiedade. Desde então, eu venho recebendo muitas mensagens queridas de pessoas querendo saber como eu tô. E eu tô fazendo esse post pra agradecer pelo carinho que vocês têm comigo, mesmo não me conhecendo”, começou o texto.

A musa ainda disse que sente falta do seu pai, Luiz Palma, que faleceu em março de 2021. “Sim, eu venho passando por momentos de muita ansiedade e muita incerteza, ao mesmo tempo que eu sinto muita falta de quem mais me daria força e saberia o que dizer numa hora dessas, que é meu pai. Mas eu não vou fazer um texto lamentando nada disso porque eu seria injusta com todos os privilégios que eu tenho, com tudo de bom que acontece comigo e com todas as pessoas incríveis que eu tenho do meu lado”, acrescentou.

“Esse texto é só pra agradecer: vocês, minha família, meus amigos e todo mundo que de algum jeito faz meus dias melhores. Às vezes vocês fazem isso e nem percebem. Por isso eu faço questão de dizer. Tem uma parte da minha vida que eu escolho guardar pra mim e não dividir aqui, e é dessa parte que eu tô cuidando muito agora. E por mais que tudo isso esteja no offline, o carinho que eu recebo de vocês online faz toda a diferença. Então, mais uma vez, obrigada por continuarem comigo”, finalizou.