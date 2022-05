Mari Matarazzo revela motivo do término do casamento com Matheus Yurley: “Distanciamento”

A campeã do ‘Power Couple 5’ disse que agora é definitivo

Nesta segunda-feira, (30), Matheus Mazzafera postou um vídeo com Mari Matarazzo em seu canal no Youtube e lá, ela revelou o motivo que culminou o fim de seu casamento com o influenciador digital, Matheus Yurley.

“Qual foi o motivo real do término com Matheus Yurley?”, perguntou Mazzafera. “O motivo real… Foi anos, amigo! Pra te falar a verdade! Foi uma construção de distanciamento nosso”, contou Mari.

Matheus revelou que ela há meses atrás, a moça havia gravado ‘PPP’ — Pego, Passo ou Penso — e no dia seguinte ligou pedindo para que ela apagasse o vídeo, porque havia voltado com Yurley. “Hoje vai ter PPP e eu não vou tirar”, falou Mazzafera e Mari disse que agora está na “revoada”. Ou seja, ela está na pista para negócio!

O ex casal venceu a edição do ano passado do ‘Power Couple’ e tem uma filha, Maria Júlia, de dois aninhos — que é uma fofa! O término foi revelado no mês passado e na época, Matheus escreveu: “”Independente de qualquer escolha continuo com a maior admiração possível por ela”. Que sejam felizes né?