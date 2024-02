Marcus Vinícius surpreende apresentadores do “MesaCast BBB” ao criticar ideia de premiar o participante mais humilde

Meus amores, pelo que eu estou vendo no episódio do MesaCast desta quinta-feira (15), o recém -eliminado do BBB 24 Marcus Vinicius é daqueles que ‘habla e muito’ como diz a internet! Durante sua participação no MesaCast, o ex-BBB abriu o coração e deu sua opinião sobre uma polêmica fala de Davi, que reverberou dentro e fora da casa.

Como sabemos, lá no confinamento, essa fala do motorista de aplicativo de que Camarote não tinha que ganhar, quando, na verdade, ele disse que se fosse público, gostaria de ver alguém humilde levando a bolada vrou uma enorme fofoca lá dentro.

Marcus Vinicius soube da fofoca e do que realmente aconteceu naquele dia. Porém, ele se revoltou e declarou:

“Mas, gente… Vamos lá! Eu entendo essa questão, bacana, quem precisa de dinheiro é quem não tem. Agora, se for para ganhar Big Brother e toda vez a pessoa que não tem grana, então ninguém precisa entrar na casa”.

O comissário ainda afirmou que, se for baseado em quem precisa mais, é melhor só ver o extrato da conta bancária, sem nem ter um reality:

“É só passar a conta bancária. Quem tiver menos, dá três milhões. Porque tem que levar em consideração o jogo. Todo mundo ali tem uma situação difícil”.