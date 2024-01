Marcus Vinicius: comissário de voo paraense já assistiu dois shows da estrela do pop mundial Beyoncé, sendo um em 2015, nos EUA.

Mais um paraense no BBB4, minha gentee! Natural de Belém do Pará, Marcus morou dois anos nos Estados Unidos e quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês. Fez uma especialização na área de aviação e há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo.

Fã devoto de Beyoncé, Marcus já até apareceu em um vídeo publicado pela própria pop star nas redes sociais, de um show em 2015 nos EUA. Outra curiosidade sobre o brother, ele já namorou uma mulher de nome Madonna. “Até para namorar mulher, teve que ser uma com nome de diva pop”, brincou.

Ele comemorou seu aniversário de 30 anos foi em Estocolmo, na Suécia. Ele se presenteou em grandíssimo estilo: ver com os próprios olhos a estreia da “RENAISSANCE WORLD TOUR”, de Beyoncé, em maio do ano passado. Além de Queen B, ele também é fã de Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Lady Gaga.