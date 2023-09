Marcus Majella solta os cachorros diante de ex-namorado: “Até a faculdade da maricona eu pagava”

O ator reclamou do cachorro de Guilherme Castro que está com ele há 4 meses e ele não faz questão de vê-lo

Marcus Majella soltou o verbo e não teve medo de hate diante do seu ex-namorado, Guilherme Castro. O ator contou que pagava faculdade para o seu ex e disse que ele não faz questão de ver o cachorro que deixou na casa do ator sem nem dar satisfação.

“A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos stories. Mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro, que está há 4 meses sem vê-lo. Não quer saber nem se o Thanos está bem, como qualquer outro pai de pet faria (mesmo separado).”

Ele continuou com as críticas: “Tem que ser um espírito muito ruim mesmo para cagar para um cachorro assim (e olha que a ideia de ter cachorro foi dele). mas também nunca pagou uma ração enquanto estávamos juntos. Nunca pagou 1 conta do veterinário.”

“Também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras de casa, nada, até a faculdade da maricona eu pagava. Então vocês já imaginam o tipo de ser humano, né”, explicitou.