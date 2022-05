”Uma relação de respeito e carinho com a nossa história e família”, comenta Marcus Buaiz sobre relação com Wanessa

Em entrevista para a GQ Brasil, empresário comentou sobre sua relação com a cantora após o término

Tá pensando que com o término Marcus Buaiz ia meter o pau em Wanessa Camargo? Jamais, o empresário vestiu seu caráter de pura maturidade e em entrevista para a GQ Brasil contou que os dois ainda têm uma relação de carinho e respeito. Vale lembrar que Léo Dias confirmou que a cantora e Dado Dolabella almoçaram juntos na Páscoa.

Ao ser questionado sobre o motivo do término com a cantora, que pode ter sido pelos problemas mentais da cantora e seu encontro com o ex, Marcus foi perspicaz em sair por outra saída e responder apenas que os dois mantêm “uma relação de respeito e carinho com a nossa história e família.”

Marcus e Wanessa tinham 17 anos de casados (Foto: Reprodução)

“Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, disse Buaiz.

Eu bem me lembro que Wanessa, em algumas entrevistas, já disse que Marcus poderia estar segurando sua carreira e que isso explicava o fato das idas e vindas da cantora no mundo da música. Como se ele impossibilitasse ela de alçar voos mais altos em relação a carreira.

Nesse angu tem caroço, hein? Mas o que eu sei é que ele escolheu bem as palavras para a GQ Brasil. Tô de cara!