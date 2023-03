Marcos Oliveira, Beiçola de A Grande Família, revela ter caído em golpe de R$250 mil

Não é de hoje que o ator revela estar enfrentando grandes problemas financeiros e chegou a usar a internet para pedir ajuda aos seus amigos e seguidores

Marcos Oliveira voltou aos holofotes depois de informar que caiu em um golpe de R$250 mil. A pessoa que aplicou o golpe levou todo o dinheiro do ator, que já passou por dificuldades financeiras e chegou a me pedir ajuda aos amigos e seguidores nas redes sociais.

“Uma pessoa me roubou. Levou toda a pouca grana que eu tinha e ainda fez vários empréstimos usando o meu nome. Descobri recentemente essa história e estou devastado. É triste”, desabafou. Marcos ainda disse que a pessoa tinha dito que o ajudaria com os trabalhos nas redes sociais e fez empréstimos no seu nome.

“Levei golpe e agora devo R$250 mil na praça”, disse ele, que também revelou ter um advogado voluntário para ajudá-lo a conseguir reparação na Justiça. “Ele está me ajudando a provar que eu estava doente, acamado e que essa pessoa usou de má fé para aplicar golpes. Preciso ter uma ficha limpa primeiro para depois pensar em reaver o dinheiro”, explicou.