‘Túnel do Amor’: Marcos Mion ganha reality no Multishow

Novo programa do apresentador estreia dia 27 de abril, e produção segue a todo vapor

É gente, parece que a Globo gostou dos resultados do novo apresentador. Marcos Mion ganhará um reality para chamar de seu, ‘Túnel do Amor’, o programa estreia dia 27 de abril e a produção segue firme desde o ano passado para fechar prazos e entregar o programa na data certa.

Se o apresentador ficou imensamente feliz com a contratação, dá para imaginar a carinha dele quando soube que teria um programa para chamar de seu. Em vídeo exclusivo para o Multishow ele conta detalhes sobre as preparações do cenário.

Marcos Mion será apresentador do reality ‘Tunl do Tempo’ (Foto: Reprodução)

“Está quase tudo pronto para começarmos a pilotar esse reality que vocês vão adorar. Ele é cheio de twists novos, diferentes, e vai enaltecer o amor. Mas que tipo de amor? Será que pode caber o amor de amizade? Acho que já estou falando demais, né?”, adianta o apresentador.

O programa tentará transformar em realidade os “ships” dos participantes, que ficarão em cabines separadas ligadas por um túnel. Serão dez duplas de amigos com a missão de ajudar um ao outro a realizar o date perfeito com o crush ideal para cada um. Aquele velho esquema que funciona na TV, pessoas encalhadas tentando desencalhar.

Além disso, Mion fará um programa semanal na grade do Multishow, e não para por aí, o apresentador também participará das transmissões do Lollapalooza e Rock in Rio desse ano.

Um cupido desses vestido de Mion eu queria demais. Será que rola (risos)?