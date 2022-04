Túnel do Amor: Marcon Mion estreia reality de pegação que deixa ‘De Férias Com Ex’ no chão! Ui, Ui!

O apresentador estreou seu novo reality show no Multishow ontem, (27)

E nesta quarta-feira, (27), estreou o novo reality show do Multishow: “Túnel do Amor”, apresentado por Marcos Mion, o queridinho da nossa TV. E leitor(a), que programa foi esse? A estreia já foi babado!

O programa consiste em dez duplas de amigos, que se dividem em duas casas ligadas por um túnel e você tem que escolher o match certo para seu/sua amigo(a). Até aí ok né? Só que o problema é quando você pega quem a sua amiga ou amigo poderia pegar… Já que você ficaria em casa separada do seu brother ou sister. E todo mundo já se pegou logo no primeiro dia, acredita?

É um tal de ninguém é de ninguém que é um fuzuê! Virou até festa do cabide, afinal de contas, teve já sexo na primeira noite e em uma das casas, todo mundo transou. Povo moderno né? E ó: vale homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, beijo triplo, trisal… O que não vale é ficar sobrando!

Já começamos os trabalhos com um mutirão de beijo aqui 💏 #TúnelDoAmor pic.twitter.com/LXfg01isgj — Multishow 💘 (@multishow) April 28, 2022

E os primeiros participantes a participarem do “Match”, que é quando o amigo ou amiga escolhe alguém da casa para ir encontrar sua dupla, foram Robson Junior e Malu Diaz. Mas não rolou não viu? A moça fugiu das investidas do rapaz que nem o diabo foge da cruz e não rolou.

Como diria um participante do reality ao lado… Ihhh, babou 😂 #TúnelDoAmor pic.twitter.com/K08IfBQamj — Multishow 💘 (@multishow) April 28, 2022

Outro casal que também participou foram Pedro Salles e Vanessa Dias, que conversaram por áudio antes do segundo encontro da temporada. E o que aconteceu entre eles? Saberemos só no próximo episódio — e eu juro que fiquei na curiosidade viu?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa também contará com eliminação de duplas durante a temporada de estreia. Novos participantes entrarão nas casas para substituir os que deixarão a atração. EITA! O reality show vai ao ar de segunda a sexta, às 22h30 no Multishow.