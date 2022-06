”Senti o quão mau é esse vírus”, disse Mion sobre recuperação do Covid

Apresentador usou as redes sociais para reforçar que tomem a terceira e quarta dose da vacina contra o Coronavírus

“Estamos de volta, mais fortes do que nunca”, disse Mion em vídeo postado no seu Instagram nesta terça (31). O apresentador fez um post para falar sobre seu estado diante ao Covid e reforçou a vacinação da terceira e quarta dose.

“Não foi fácil, os primeiros 3 dias foram um terror, realmente eu fiquei muito destruído tinha muito medo de pegar essa doença eu fui muito nóia desde o começo, e graças a Deus que eu fui extremamente noiado desde o começo. Senti o quão do mau é esse vírus, graças a Deus eu pude pegar já com as três doses no braço, as três doses trazem paz, paz de saber que você não vai morrer”, disse o apresentador.

Marcos Mion não deixou de falar o quão importante é que as pessoas tomem a terceira e quarta dose. “É muito importante, quem não tem as doses de reforço, tomem as doses de reforço, e quando liberarem a 4ª tomem a 4ª para quando forem enfrentar esse vírus vocês enfrente como eu, em paz”, disse.

Já não vejo a hora de ver o apresentador brilhando nas telinhas. Volta logo Miooon! Queremos ver você bem, meu muso!