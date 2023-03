Marco Nanini fala sobre sua experiência como Lineu, em A Grande Família: “Divertido, mas às vezes invasivo”

O ator revela que a sua inspiração para criar o personagem, foi seu pai, que apesar de ser muito rígido, era simpático e um bom pai.

Amores, impossível vermos o ator Marco Nanini e não lembrarmos do nosso queridíssimo “popozão”, o Lineu de A Grande Família, não é mesmo? Pois bem, recentemente o renomadíssimo ator revelou como foi sua experiência com o personagem e com a fama que o mesmo ganhou graças ao programa.

Inicialmente, Nanini ressaltou o fato do sucesso de Lineu ter surgido junto com as câmeras fotográficas nos telefone, o que apesar de ser prazeroso, por muitas vezes chegou a ser invasivo.

“Confesso que sempre gostei da minha casa, meus bichos e amigos próximos, sou muito caseiro. Então, quando veio o sucesso avassalador da Grande Família, eu não ia tanto à padaria ou ao mercado, mas o Lineu veio no período da chegada da câmera no celular. Esse contato é às vezes divertido, mas às vezes também invasivo. Como qualquer um, tenho dias bons e dias ruins. Quem quer tirar foto e conversar em um dia cinza?”, iniciou o ator.

Logo em seguida, Marco revela que para criar o personagem se inspirou em seu pai, tanto na personalidade quanto no estilo em que ele se vestia.

“Eu me inspirei no meu pai para compor o Lineu. Ele era um senhor muito rígido, mas simpático, agradável e muito bom pai. Ele usava, assim como todos os homens da década de 40 e 50, o cinto na barriga. Eu pedi para o figurinista para poder fazer roupas assim, para que eu pudesse colocar o cinto na barriga”, revelou Nanini.

O ator ainda afirma que o elenco do programa se apegou de tal forma que realmente viveram uma família, e relembra um triste acontecimento histórico que eles vivenciaram juntos.

“A gente virou uma família mesmo. O que a gente podia fazer? A gente viu a queda das torres gêmeas gravando. Era um inferno. A gente ficou curioso, a gravação foi atrasando porque a gente fugia do estúdio para ver o que estava acontecendo. Criou-se uma família de fato”, relembrou.

Por fim, Marco afirma que de forma geral sempre se apega muito em seus personagens, mas com Lineu foi diferente, afinal, ele interpretou o personagem por 14 anos.

“Eu me envolvo completamente com os personagens que interpreto. Imagina um que por mais de uma década interpretei? Quatorze anos! Gosto do Lineu e de todos os personagens. Começamos como pais, depois avós e gente ia virar tataravós. Daí a gente resolveu parar. Não posso dizer que é fácil, tem uma estranheza em não vestir mais aquela roupa. Mas isso faz parte do ofício, ficam as boas memórias e o entusiasmo de dar vida a novos personagens”, explicou o ator.