Márcia Fu revela que está há seis anos sem fazer sexo

Márcia Fu não tem papas na língua e isso tudo faz dela uma artista querida entre o público que a ama. A queria contou para o Fofocaliznado que está há seis anos sem fazer sexo e chocou os seguidores e fãs.

“Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém”, começou ela em entrevista com Léo Dias.

Ela também esclareceu há quanto tempo está sem transar. “A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora”, completou.