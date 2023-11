Márcia Fu reclama de peões: “Tá fedendo”

A influenciadora surpreendeu ao comentar sobre a falta de higiene dos peões, dizendo que o quarto da sede estava com mau cheiro

Márcia Fu se irritou com a falta de higiene dos peões da Fazenda 15. A jogadora de vôlei ressaltou que o quarto da sede estava com cheiro ruim e não deixou de falar que não dorme mais lá por causa do cheiro.

“Olha aquele quarto como é que tá. Eu entro lá para trocar de roupa. Aquele quarto está fedendo”, disse ela, e completou: “Eu não durmo mais lá, só durmo aqui [na sala]”.

Além disso, ela afirmou: “O povo peidando lá, que falta de educação. Num lugar que está fechado com ar-condicionado. Imagina, sai uma coisa de você… Eu sou obrigada a cheirar?”.

Por fim, Márcia citou a falta de educação. “Minha mãe não me ensinou isso. Peida aqui, ali no banheiro, sei lá. Minha mãe me ensinou: vai arrotar, põe a mão. Sai de perto da pessoa. Vai peidar? Vai para o banheiro. Ali é um quarto fechado, não tem janela lá. No último dia que eu tentei dormir lá, meu nariz entupiu. Nunca mais eu deitei lá. Até o final da fazenda, se eu voltar amanhã, eu deito aqui”, afirmou.