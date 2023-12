Márcia Fu para Rachel Sheherazade: “Achei isso feio, horrível.”

A ex-atleta acusou a jornalista de incentivar ataques contra ela em A Fazenda.

Ai gente, já sinto saudades da nossa fábrica de memes ambulante de A Fazenda 15. Nosso ícone injustiçado Marcia Fu que ficou em terceiro lugar na final do reality rural, acusou a jornalista Rachel Sheherazade de incentivar os participantes do reality a atacá-la durante a lavação de roupa suja na sede do programa. Na live com Lucas Selfie, a ex-atleta criticou horrores a integrante expulsa do reality, dizendo que não esperava ouvir tantas palavras de ódio de uma pessoa que trabalha na área do jornalismo.

Marcia ainda disse que Sheherazade disfarça as suas atitudes agressivas através de um comportamento formal. “Ela é uma pessoa que não me passava muita verdade. Respeito, acho que é uma grande repórter, mas nunca me passou de ser uma pessoa que eu queria conversar. Era a mesma coisa que uma planta ali, a verdade tem que ser dita. Ela era tipo um vaso, arrumadinho, mas, para mim, não trazia nenhum conteúdo”, comentou.

Ao ser questionada por Lucas Selfie sobre uma possível amizade entre elas fora do reality, Márcia disparou: “Não quero, desejo tudo de bom para ela e família, mas não gostei dela no dia da discórdia, na sede. Ela estava instigando as pessoas que tinham saído para me arrebentar. Achei isso feio, horrível, uma repórter tão renomada, cheia das palavras.”

“Eu prefiro ser assim, nada contra os fãs dela, do que uma pessoa que age dessa forma, se porta como uma lady, que fala bem, e chega lá fica instigando o outro a falar que eu sou isso, sou aquilo. Desculpa, pronto falei. Não tenho medo de falar”, completou.