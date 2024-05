Marcia Dantas expõe ataques após polêmica do “Tá na Hora”

Genteee, mais cedo contei para vocês sobre a polêmica envolvendo o programa Tá na Hora, onde em uma matéria que estava sendo coberta pela repórter Márcia Dantas, flagrou diversos caminhões com doações para as vítimas do Rio Grande do Sul que, supostamente, estariam sendo parados e multados pelas autoridades de Santa Catarina.

Porém, após toda essa confusão, através de um link com a apresentadora Regina Volpato, Márcia revelou que ela e toda a equipe do núcleo jornalístico do SBT estão sofrendo diversos ataques.

“Ataques estão acontecendo nas nossas redes sociais e nós precisamos se posicionar. Nós estamos fazendo aqui um trabalho comprometido com a população. Eu estudei jornalismo para ajudar as pessoas e quando a gente vê ataques desse tipo usando o nosso trabalho contra o que a gente mais quer, que é ajudar os outros, é muito difícil”, iniciou a jornalista.

Continuando, Márcia conta sobre a sua frustração ao ver a sua carreira sendo vinculada de forma contraditória nas redes sociais.

“Acordei abalada, muito triste, por ver que o meu papel e todo o trabalho da nossa equipe foi jogado em sites, em redes sociais com um discurso político, que não é adequado. Não é o que o jornalismo do SBT acredita e não estamos contra nenhuma emissora. Vamos continuar fazendo nosso trabalho com firmeza”, finalizou Dantas.