Marcelo de Carvalho, sócio da RedeTV!, adota uma gatinha e diz: “É a coisa mais bonitinha do mundo”

O casal fez o anúncio da nova integrante da família, através das redes sociais que eles possuem em conjunto.

Minha gente, quem é que não se derrete diante de animais fofinhos, não é mesmo? Até os grandes empresários perdem a postura com os seus pets, um bom exemplo disso é o apresentador Marcelo de Carvalho. Em um vídeo publicado na manhã desta quinta-feira (10), em seu instagram conjunto com sua namorada, Chris Pitanguy, o sócio-fundador da emissora RedeTV!, revelou que o casal acaba de adotar uma gatinha.

No vídeo, Marcelo aparece ao lado de Chris, segurando a ‘Farofa’, nome dado pelo casal para a gatinha. “Nós adotamos ela! Ela tem 30 dias, veio para Ilhabela, está trancadinha no quarto, porque a gente não podia deixar de ficar com ela.”

Além de anunciar a nova integrante da família, no mesmo vídeo, o casal ensina a receita de um prato italiano, denominado “Spaghetti Alla Nerano”, que nada mais é que um Spaghetti de abobrinha, que só de olhar chega a dar água na boca.

Para quem não sabe, o casal possui um canal no youtube, que acompanha uma conta no instagram, chamado ‘Magia Bene!’, nessas redes, eles postam vídeos colocando as mãos na massa para reproduzir os pratos preferidos do casal. Atualmente, o canal possui 6,72 mil inscritos e o instagram possui 127 mil seguidores.