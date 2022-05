”Eu nunca deixarei de elogiar por ser tão correto”, rasga Maraisa para Murilo Huff

Cantora da dupla, Maiara e Maraisa, faz homenagem ao pai do filho de Marília Mendonça

Caiu um cisco no meu olho, Maraisa, assim você desalinha meus chacras. Confesso para vocês que não estava preparada para ver a homenagem de Maraisa para Murilo Huff, pai do filho da falecida Marília Mendonça. A cantora fez um post para homenagear a integridade do cantor e a gente se emocionou muito do lado de cá.

“Você é a pessoa mais íntegra que já conheci! Eu nunca deixarei de te elogiar por ser tão correto e sempre enaltecer suas qualidades! Eu sei o quanto você amava a Marília pelo o que era fora dos palcos, longe dos holofotes… A Marília “pessoa”! Você gostava dela da forma mais simples possível e eu dou muito valor pra isso”, escreveu a cantora.

Maraisa ainda diz que Marília deve estar muito feliz com a gravação que ela, sua irmã e Murilo fizeram, pois a energia que circulava pelo palco era “única e de Deus”. A morena finalizou agradecendo Murilo e se colocando à disposição caso precise de um ombro amigo.

É importante ressaltar que desde a morte de Marilia Mendonça, Murilo assumiu a responsabilidade de pai solo de Leo. O fruto do casamento entre os cantores hoje está com dois anos de idade e já começa a entender a perda da mãe tão recente.