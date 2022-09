Maraisa deseja felicidades depois de falar de chifre da irmã

Sertaneja disse que estava brincando com a plateia e ainda contou que isso é normal nos shows

Só quem foi em um show de Maiara e Maraisa vai poder dizer o quão engraçadas as duas são nos palcos. Não é para menos que Maraisa chegou a falar de um possível chifre da irmã. Oi? Tudo não passou de uma brincadeira, mas o fato levantou suspeitas. Aloca!

“Gente há uns dois dias atrás, e não tinha nada a ver com a Maiara, é porque quando eu tô no show, a gente faz um show fluído, né? A gente costuma brincar, e aí o povo levou pra outro lado. Rapaz cê acha que eu ia fazer um trem desse?”, começou falando em vídeo do momento divulgado por Leo Dias.

A musa ainda desejou felicidades para as relações da irmã. “Agora, falando sério mesmo, não faço! Eu desejo que a Maiara e o Fernando sejam pessoas felizes, independente de estarem juntos ou não”, disse.