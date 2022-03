Cantora mudou seu nome no Twitter e posta foto de noiva

Oi? A gente piscou e a Maraisa casou? Como assim? A cantora postou um registro do momento em seu Twitter com a legenda: “registro do dia mais feliz da minha vida”. Acontece que tudo não passa de uma brincadeira.

Maraisa casada com Danili Gentili no The Noite (Foto: Reprodução)

Registro do dia mais feliz da minha vida pic.twitter.com/SRInZlbmHW — Maraisa Casada (@Maraisa) March 11, 2022

O casamento fake acontece entre Maraisa e o apresentador Danilo Gentili, revivendo aquela fic antiga de que os dois teriam um crush um no outro, mas a cantora disse que o apresentador não investia na relação.

“Eu chamei ele para sair, mas muito assim, sério, para bom entendedor meia palavra basta”, diz Maraisa, mostrando um áudio que Danilo mandou dispensando a cantora.

A brincadeira teve direito do selinho dos noivos ao “recalque” de Maiara, irmã da cantora.

O recalque pq eu casei primeiro 😡 @MaiaraMeM pic.twitter.com/2CPJODdbgT — Maraisa Casada (@Maraisa) March 11, 2022

Eu já apoio o casal e acho que podemos nos divertir muito com os dois. Será que vem aí?