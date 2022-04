Mara chegou a dizer para mãe de Fefito que tiraria encosto dele

Tudo está resolvido entre as duas partes no momento, mas nem sempre a história foi “bandeira branca”

Fefito participou do podcast ‘Link Cast’, com o jornalista, Matheus Baldi, e não poderia faltar Mara nos assuntos comentados, pois o entrevistado é fã da apresentadora. O apresentador pôde relembrar a treta que os dois tiveram e a promessa de que a apresentadora tiraria o encosto do jornalista. Oi?

Isso mesmo. Em uma das visitas da mãe de Fefito ao seu trabalho, coincidiu de Mara estar na emissora para gravação do programa ‘Mulheres’. “Ela chegou para minha mãe e disse que ia tirar o encosto de mim, porque eu era gay. Depois descobri que ela levou um ex-gay no programa”, revelou.

E não para por aí. “Fui ver ela e ela foi meio fria. Ela errava meu nome de propósito, no intervalo ela me deu uma maltratada, foi constrangedor”, disse Fefito sobre o off da participação de Mara no programa.

Hoje, a bandeira branca está decretada na relação entre os dois, que puderam se entender tempos depois. “Já está tudo certo, fizemos as pazes, ficamos de boas, eu gosto da Mara”, comentou.

Fefito ainda disse que prefere focar nas desculpas e no amor de Mara, que acaba de adotar mais uma criança, do que ficar remoendo coisas do passado. Errado ele não está, né?