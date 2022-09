Mar do Sertão: Zé Paulino se emociona ao lembrar de sua infância nas terras de Tertúlio

O que era pra ser apenas uma visita se tornará um emocionante momento de nostalgia.

Em visita ao seu amigo Muruan (Pedro Lamin), nas terras de Tertúlio (José Abreu), Zé Paulino ( Sergio Guizé) se emocionará ao visitar a ala dos empregados, em especial o quarto em que, antigamente, ele vivia com sua mãe durante a infância.

O ex- vaqueiro contará um pouco de sua história com aquele lugar, para Muruan, que ficará triste com o que ouvira, já que ele sempre esteve acostumado com uma vida luxuosa. Para evitar o sofrimento de Zé Paulino, o amigo tentará mudar de assunto, mas o empresário estará imerso nas lembranças que o local traz.

Tentando se recompor e orgulhoso de tudo o que conquistou, o ex-vaqueiro contará ao mordomo: “Minha mãe tinha medo de que eu não ficasse grande o bastante, grande para enfrentar esse mundo que ela bem sabia que não seria fácil comigo”.