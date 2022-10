Mar do Sertão: Zé Paulino descobre que Tertulino possui a paternidade legal de Manduca

O ex-vaqueiro ficará furioso com Candoca, mas terá que engolir seu ódio e aceitar que o rival cuidou da sua família quando eles mais precisavam.

E o clima de “família de comercial de margarina” que está entre os protagonistas da trama das 18h está com as horas contadas. Em cenas que devem ir ao ar nesta terça-feira (25), Zé Paulino (Sergio Guizé) descobrirá que Tertulinho (Renato Góes) não é só pai de consideração de Manduca (Enzo Diniz), mas que o seu rival possui a paternidade legal do garoto.

Ao descobrir que, além de vínculo afetivo que existe entre Manduca e Tertulinho, o vilão pode usar o registro de paternidade para exigir que a guarda do menino seja dada à ele , o empresário ficará extremamente furiosos com Candoca (Isadora Cruz) que teria omitido essa informação do ex-vaqueiro até o então.

A mocinha tentará acalmar o ricaço, afirmando que apesar dos documentos dizerem o contrário ele é o verdadeiro pai de Manduca. Porém, não poderá deixar de lembrar ao amado que após ele ser dado como morto, quem permaneceu ao lado de Candoca foi o advogado. “Ele tava lá, me deu a mão quando eu mais precisei. Ele cuidou de mim e de Manduca”.

Reconhecendo o bem que o rival fez ao cuidar de sua amada e de seu filho, durante a sua ausência, Zé Paulino engolirá seu ódio, mas não se esquecerá do assunto.