Mar do Sertão: Tertúlio sai da cadeia e se reconcilia com Tertulinho

O coronel havia sido preso para livrar a barra de Tertulinho, o verdadeiro culpado pela morte do personagem de Marcelo Adnet, Noé Dantas.

Ai gente, nada como o fim de uma novela para finalmente a paz voltar a reinar entre os membros de uma família. Já na reta final na trama Mar do Sertão, após ter passado meses na cadeia por um crime que não cometeu, o coronel Tertúlio (José de Abreu) finalmente voltará a ver a luz do sol nascer sem ser quadrada, porém essa não será a única felicidade que na vida do ricaço.

Logo ao pisar em suas terras, o fazendeiro ficará emocionado por voltar ao local onde o mesmo viveu durante anos. Essa emoção só não será maior do que a que ele terá ao ver que seu filho Tertulinho (Renato Góes) terá preparado o seu suco favorito para recepcioná-lo na residência.

Mas o coronel não será o único a se emocionar com o reencontro. Afirmando que o ricaço tentou lhe ensinar muitas coisas ao longo da vida, o playboy o questionará se ao menos o suco de caju que o velho tanto ama, ele aprendeu a fazer. Estando cada vez mais emocionado, Tertúlio garantirá ao rapaz que as coisas mais importantes da vida estão nas coisas simples.

Movido pelo momento, Tertulinho finalmente tomará coragem de pedir perdão ao patriarca da família, que foi preso para livrar a barra do herdeiro, que é o verdadeiro culpado pela morte de Noé Dantas (Marcelo Adnet). Diante do pedido, o fazendeiro afirmará que deseja deixar o passado no passado.