Mar do Sertão: Tertulino é expulso de hotel, após escândalo

O advogado não dará um minuto de paz para a ex-esposa.

Desde que Candoca (Isadora Cruz) pediu o divórcio, Tertulinho (Renato Góes) anda extremamente atormentado com a reaproximação da amada com o seu rival Zé Paulino (Sergio Guizé) e isso lhe fará, cada vez mais, passar dos limites.

Nos próximos capítulos da trama, o vilão seguirá Candoca e descobrirá que a mesma está indo viajar com o seu ex- noivo, para resolver questões de trabalho.

Ao encontrar a ex-esposa e seu filho adotivo junto com o empresário, o advogado armará um barraco no hotel. Diante disso, a mocinha pedirá que os seguranças retirem o homem do local.

Não contente com ser expulso, Tertulino ainda dará um jeito de atormentar a vida de Candoca e de seus colegas de trabalho.