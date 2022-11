Mar do sertão: Tertulinho surta ao descobrir que Candoca se casará com Zé Paulino

O advogado se humilhará novamente para a médica e se aproveitará da fragilidade de Laura.

Tertulinho (Renato Góes) segue fielmente a ideia de, não deu certo comigo, não vai dar certo com ninguém. Mais rejeitado do que nunca, o mundo do vilãozinho cairá ao descobrir que Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé) vão se casar.

Antes que sua aproximação com Laura (Eli Ferreira) traga algum resultado para a sua vingança, o advogado ouvirá da boca de sua amada que ela se casará com seu maior rival e como já era esperado, ele não receberá a notícia de bom grado.

Ao descobrir sobre o futuro casório de Canta Pedra, o filho mimado de Deodora (Debora Bloch) terá mais um de seus surtos e implorará para que a médica desista de seu casamento com o ex-vaqueiro e volte a ser sua mulher, que mais uma vez recusará o pedido do advogado.

Cada vez com mais raiva de Zé Paulino, Tertulinho contará a novidade para Laura. Ela, que sempre se mostrou apaixonada pelo seu chefe, também ficará com sangue nos olhos. Se aproveitando da fragilidade da moça, para convencê-la a se tornar sua aliada na vingança contra o empresário.