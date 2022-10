Mar do sertão: Tertulinho quebra estereótipos e chora no colo de Deodora

O empresário verá o que não quer e chorará as pitangas para sua mãe.

E Tertulinho (Renato Góes) veio para quebrar aqueles estereótipos de vilão que esperamos, o machão, que não demonstra seus sentimentos e muito menos derrama uma lágrima.

Após ter sido abandonado por Candoca (Isadora Cruz) e ser, basicamente, trocado por Zé Paulino (Sergio Guizé), o vilão da novela das seis correrá para debaixo da saia de Deodora (Debora Bloch) e chorará feito criança pequena.

O birrento, que terá seguido a médica até a cidade grande, tendo descoberto que ela estava indo viajar com o seu rival, tomará um fora daqueles da amada, que mandará que os seguranças o expulsem do hotel.

Não satisfeito com esse vexame, o empresário subornará a recepcionista do hotel para ter acesso ao quarto de Candoca, porém ele não gostará do que vai ver. O playboyzinho flagrará o maior beijaço entre os pombinhos, o que só aumentará o seu chororô.