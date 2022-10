Mar do Sertão: Tertulinho passa dos limites e derruba a casa de Daomé

O advogado fará de tudo para infernizar a vida de Zé Paulino.

Homem com dor de cotovelo perde totalmente os limites, não é mesmo? Após descobrir que sua amada Candoca (Isadora Cruz) reatou seu relacionamento com seu maior rival, Zé Paulino (Sergio Guizé), Tertulino (Renato Góes) fará de tudo para infernizar a vida do empresário.

Se sentindo cada vez mais distante e rejeitado pela médica, o advogado passará de todos os limites ao mandar derrubar a casa de Daomé (Wilson Rabelo), o pai de criação do ex-vaqueiro, onde Zé passou toda a sua infância.

Sabendo do apego que Zé Paulino tem pelo local e o seu sonho de adquiri-lo novamente, que havia sido vendido ao coronel Tertúlio (José de Abreu) logo após o acidente de carro que supostamente teria matado o ex-vaqueiro, o vilão destruirá a humilde casa sem dó nem piedade.

Mas com toda essa maldade o tiro sairá pela culatra, pois ao descobrir o que o advogado fez com uma de suas propriedades, o Coronel ficará extremamente irritado com o herdeiro.