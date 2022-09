Mar do sertão: Tertulinho flagra beijo apaixonado entre Candoca e Zé Paulino 

O pedido de divórcio abrirá novas oportunidades entre o ex-casal.

Animado com a notícia de que Candoca (Isadora Cruz) pretende se livrar do playboy, Zé Paulino (Sergio Guizé) convidará a ex-professora para trabalhar com ele.

Percebendo tal aproximação entre a mocinha e o rival, o advogado ficará enfurecido, principalmente pois, consequentemente, isso causará a aproximação de Zé Paulino e Manduca (Enzo Diniz).

E não é que essa nova parceria profissional está dando certo? Ao lado de seu ex- noivo, Candoca colocará em prática diversos planos de melhorias para o sertão.

Porém, os negócios não são a única coisa que está em evolução . A relação dos protagonistas da trama também está cada vez mais intensa, retomando todo o amor e paixão que um dia existiram.

Durante uma reunião de negócios, no restaurante do hotel onde Candoca está hospedada, o casal apaixonado será flagrado por Tertulinho, que questionará a ex-esposa sobre a sua atuação na empresa do ricaço.

Firme em suas palavras, a moça dará um fora no vilãozinho. Inconformado com tudo o que está acontecendo, ele subornará um funcionário do hotel para descobrir em qual quarto a amada está hospedada. Mas é aquela história, né? Quem procura acha! Chegando no quarto indicado pelo funcionário, Tertuninho pegará a médica no flagra aos beijos com José, que se declarará para a mocinha.