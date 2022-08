Mar do Sertão: Suposta morte, casamento e prisão da mocinha, marcam o início da trama

Vamos ver vários cenários lindos e conseguir divertir se a promessa do diretor for cumprida. Segundo o Notícias da Tv, a nova novela das seis, da Tv Globo, ‘Mar do Sertão’ que estreia na próxima segunda-feira, 22, promete drama e muita comédia para os telespectadores.

A novela terá como história a mocinha, noiva de seu grande amor e terá a paixão interrompida após rapaz ter uma suposta morte nas vésperas do casamento. Ela então se casará com o rival do rapaz e 10 anos se passara e então haverá o reencontro dos dois amores.

A trama conta com um cenário da caatinga do sertão nordestino, e figurinos com bastante couro. As filmagens contam ainda com imagens deslumbrantes de grandes rios nas gravações. O trabalho terá grandes nomes de atores como Débora Bloch, José de Abreu, Sérgio Guizé, Renato Góes, Isadora Cruz.