Mar do Sertão: Pajeú se declara para Deodora: “Eu lhe amo!”

A megera ficará sem reação, mas continuará usando o ex-jagunço.

Gente, quem diria que até um criminoso cruel como Pajeú (Caio Blat), poderia se render ao amor? Pena que sua amada é uma megera, sem coração, como a Deodora (Debora Bloch). Depois de tanto tempo juntos, o homem finalmente abrirá o seu coração à dondoca.

Tendo brigado mais uma vez com Candoca (Isadora cruz), a mãe de Tertulinho (Renato Góes) irá até a casa de Pajeú buscar consolo no fogo do rapaz, mas o que deveria ser só mais uma noite de sexo acabará virando uma declaração de amor.

Depois da noite de prazer, o amante de Deodora ficará abalado, o que fará com que a madame estranhe seu comportamento e o questione sobre o que está acontecendo. Contido, Pajeú começará a colocar para fora os seus sentimentos, afirmando que só se sentiu assim pela mãe de seu filho, o pequeno Cirino (Theo Matos).

Diante de toda essa declaração, a dondoca ficará sem saber o que falar, mas continuará usando o ex-jagunço como ela quiser, não só na cama, mas para fazer seus serviços sujos, como pedir que ele dê um fim em Zé Paulino (Sergio Guizé).