Mar do Sertão: O poder subirá para a cabeça de Deodora e ela fará de tudo para que Tertúlio não se recupere

Inconsequente, a mulher começará a dopar o coronel e ainda culpará a ex-nora.

Essa família é o verdadeiro significado do ditado “cobra comendo cobra”. Ao invés de ficar triste e preocupada com o risco de vida que o coronel está correndo, Deodora (Debora Bloch) se aproveitará da oportunidade para ficar no controle da fazenda Palmeiral.

Ela tomará tanto gosto em mandar nos funcionário e nas negociações de Tertúlio (José de Abreu), que fará de tudo para que o marido continue preso em um leito de hospital. Porém, com tanto poder nas mãos, a mulher surtará só de pensar em ter que abrir mão de tudo, caso seu marido volte para a casa.

Tentando evitar que isso aconteça,a dondoca começará a dopar o bigodudo, dizendo ser calmantes, mas ela levantará as suspeitas de Ismênia (Ana Miranda) e para se safar das responsabilidades de seus atos maldosos, Deodora irá culpar Candoca (Isadora Cruz) pela demora da recuperação do coronel.