Mar do Sertão: Na reta final, a trama toma rumo inesperado e Zé Paulino morre

O trio de protagonistas da novela foi até o Fantástico, no último domingo, e revelou que uma tragédia acontecerá.

Gente, como assim? Depois de tanto sofrimento e reviravolta na novela o Zé Paulino (Sergio Guizé) vai morrer? Pois é gente, ao que tudo indica o final da novela Mar do Sertão trará algo que não é de muito costume nas novelas. Ao que tudo indica o mocinho da novela não ficará com Candoca (Isadora Cruz), no final da trama.

O spoiler foi dado pelo trio de protagonistas Zé Paulino, Candoca e Tertulinho (Renato Góes), no último domingo (12), no Fantástico. Segundo os atores, nem um dos dois irmão ficará com Candoca no final da novela. Além disso, eles também revelam que haverá uma grande tragédia na vida dos protagonistas.

Diante desse spoiler, os internautas começaram a criar várias teorias para a última semana da trama das 18h. Confira algumas delas:

Não acredito que deram esses spoilers! Que graça vai ter a gente já saber que Candoca n vai terminar com Zé Paulino e ainda disse que vai acontecer uma tragédia ( provavelmente morte de Zé Paulino)??? AAA que ódio!!! #Fantastico#MardoSertão — Erika 🦋 (@Erika_Souza31) March 13, 2023

Tenho certeza que Tertulinho morre pra salvar Zé Paulino do tiro do assassino #Fantastico #MardoSertao — Weverson (@j_weverson) March 13, 2023

Certeza que quem vai morrer é o Coronel Tertúlio, talvez até o Tertulinho #Fantástico #MarDoSertão — Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) March 13, 2023