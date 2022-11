Mar do Sertão: Laura vira aliada de Tertulinho

Após descobrir sobre o casamento de seu chefe com a médica da cidade, junto com Tertulinho, a moça fará de tudo para impedir a oficialização do casal.

O que um amor não correspondido não faz com uma pessoa, hein? A eterna apaixonada assistente de Zé Paulino (Sergio Guizé), Laura (Eli Ferreira), ficará com sangue nos olhos ao descobrir que seu chefe, por quem ela é completamente apaixonada, irá se casar com Candoca (Isadora Cruz). Para tentar evitar que esse casamento aconteça, a moça aceitará se tornar aliada de Tertulinho (Renato Góes) que também não poupará esforços para impedir que sua amada Candoca se torne oficialmente esposa de seu maior rival. Tendo acesso as papeladas mais sigilosas do empresário, a aliada do herdeiro mimado de Deodora (Debora Bloch), nos próximos capítulos, entregará alguns documentos da empresa de Zé Paulino à Tertulinho, documentos esses que podem arruinar a vida de seu chefe.