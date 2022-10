Mar do Sertão: Deodora sai de casa e enfrenta perrengues da vida simples

Acostumada a viver no luxo, a mulher passará por poucas e boas na pousada de Quintilha.

Do luxo ao lixo. Após uma série de pequenas discussões a respeito da criação de Tertulinho (Renato Góes), Deodora (Débora Bloch) terá um sério desentendimento com Tertúlio (José de Abreu) e será expulsa da casa do fazendeiro.A dondoca irá para a pousada de Quintilha (Ju Colombo), onde sentirá na pele as dificuldades de ser pobre.

Acostumada com as regalias da casa do coronel, Deodora terá de enfrentar goteiras, cardápios simples e colchão duro, sem contar os hóspedes da plebe, que também estarão hospedados na espelunca.

Achando que a situação não poderia piorar, a ex-madame ficará louca por ter que aguentar Tertulinho chorando as pitangas por ter perdido Candoca (Isadora Cruz).

Não aguentando mais todo esse sofrimento, a mulher deixará o orgulho de lado e aceitará a proposta feita por Tertúlio para voltar para casa.