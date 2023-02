Mar do Sertão: Deodora é pega no flagra por Pajeú

A estará traindo o ex-jagunço com Noé Dantas.

Gente, não é hoje que podemos dizer que o ex-jagunço Pajeú (Caio Blat) não é mais aquele crápula que conhecemos no início da novela, não é mesmo? E me arrisco a dizer que boa parte dessa mudança se deu ao fato do mesmo ter se apaixonado pela dondoca da Deodora (Debora Bloch), que para sua infelicidade só usa o homem e depois o joga fora.

Após ter caído mais uma vez no papo da megera, e ter aceitado a reatar o romance com a mãe de Tertulinho (Renato Góes), Pajeú sofrerá outra grande decepção vinda de Deodora.

Ele flagrará a amada em meio aos beijos com Noé Dantas (Marcelo Adnet), o mesmo que a dondoca teria pedido que Pajeú desse um fim. Desolado, o sertanejo sairá do local decidido a não ficar mais com a ex de Tertúlio (José de Abreu).