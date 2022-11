Mar do Sertão: Cira flagra Tertulinho e Laura juntos

O advogado está se aproximando da assessora para arrancar informações de seu rival.

Ele até pode ser emotivo, mas assim como todos os outros vilões da ficção, Tertulinho (Renato Góes) não dá ponto sem nó. Investindo em mais um dos seus planos para acabar com a vida do seu rival, Zé Paulino (Sergio Guizé), o vilãozinho usará de seu charme para se aproximar de Laura (Eli Ferreira).

Crente de que a assessora do empresário saiba de informações, que lhes sejam valiosas, a respeito se seu chefe e de sua sociedade com Maruan (Pedro Lamin), o advogado começará a dar em cima da moça, planejando com que ela vire sua aliada na vingança contra o ex-vaqueiro.

O que o herdeiro mimado de Deodora (Debora Bloch) não espera é que Cira (Suzy Lopes) pegará ele se engraçando para o lado de Laura, e registrará tudo. Porém, ela não espalhará o vídeo de imediato, como de costume, e fofoqueira guardará o furo jornalístico para um momento mais oportuno.