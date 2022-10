Mar do Sertão: Candoca reata relacionamento com Zé Paulino

A volta do casal deixará Tertulinho sem chão.

Mas gente, e essa história de chuta balde e busca balde não acontece só na vida real, na ficção está cheio disso. E é óbvio que essa reaproximação de Candoca (Isadora Cruz) com Zé Paulino (Sergio Guizé) não ficaria só na amizade.

Mesmo que a mocinha tente resistir ao charme de seu ex-noivo, ela não resistirá e voltará a se relacionar com o empresário, o que deixará Tertulinho (Renato Góes) perdido de raiva e tentará se vingar de seu rival.

O advogado tentará contratar Pajeú (Caio Blat) para dar um fim em Zé Paulino, mas o jagunço não aceitará o serviço devido a sua amizade com com o empresário após o mesmo salvar a vida de seu filho.

Sem coragem para fazer “justiça” com as próprias mãos, o vilão será obrigado a conviver com a felicidade do “novo” casal.