Mar do Sertão: Candoca é presa em cativeiro por Pajéu

A médica irá até a casa do homem para ajudar e acabará ficando presa.

Gente, mas a Candoca (Isadora Cruz) também não tem um minuto de paz, tadinha! Com o coração do tamanho do mundo e sempre fazendo de tudo para ajudar a comunidade Canta Pedra, a médica não pensará duas vezes ao ir atender um chamado de Pajéu (Caio Blat), porém, mal sabe ela o que lhe aguarda.

Ele a chamará para que ela examine seu filho, Cirino (Theo Matos), que não está nada bem. Ao confirmar que o caso do garoto é realmente grave, a ex-professora irá sugerir que o capanga encaminhe o menino para um hospital, mas ele não aceitará a sugestão da médica e decidirá mantê-la em cativeiro.

Desesperada com a situação, a mocinha tentará fujir, mas não terá sucesso em seu plano.

Após um tempo, o garoto que correrá risco de vida, terá melhoras em seu quadro de saúde, o que fará com que o jagunço liberte Candoca.

Mas essa situação não agradará nenhum pouco Tertulinho (Renato Góes), que se juntará ao seu maior rival, Zé Paulino (Sergio Guizé), para achar a amada.