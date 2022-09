Mar do Sertão: Candoca descobre segredo de Maruan

Assim que souber de tudo, a ex-professora irá contar o que descobriu para Labibe.

Com a reaproximação dos protagonistas, segredos virão à tona e isso pode causar algumas confusões na trama. O convívio frequente com Candoca (Isadora Cruz) fará com que Zé Paulino (Sergio Guizé) volte a confiar na ex-noiva e ele acabará revelando a verdadeira identidade do misterioso forasteiro.

A mocinha perceberá a troca de olhares entre o ex-vaqueiro e o mordomo da fazenda Palmeiral, e colocará o ex-noivo contra a parede. “Te conheço como a palma da minha mão, pela troca de olhar de vocês. Não só se conhecem como são amigos também”.

Não tendo para onde fugir, o empresário contará à ex-professora que Maruan vem de uma família de longa linhagem de milionários do petróleo, porém resolve viver uma vida de disfarce pois já se decepcionou muito com a sua vida amorosa e financeira.

Candoca não perderá tempo e contará para Labibe (Theresa Fonseca), o que acabara de descobrir, afinal, a amiga está caidinha pelo bonitão.