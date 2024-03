Manu Batidão, aquela que sonha em ser hit quebra as festas da festa privada de Anitta em Miami

A espaçosa e desbocada Manu Batidão quer pagar de engraçada e hit na internet, nem que para isso quebre as regras da sua grande amiga Anitta.

A cantora Anitta comemorou seus 31 anos com um festão daqueles na sua nova casa, em Miami, nos EUA. Esse grande evento que contou a presença de 300 pessoas está entre os assuntos mais comentados na internet nesta quarta-feira (27)

Não é nenhuma novidade a proibição da entrada de celulares em eventos produzidos pela artista. Com intuito de que não vaze imagens do que acontece por lá, fazendo assim, com que os convidados fiquem à vontade. Mas infelizmente, não foi o que aconteceu dessa vez, já que Manu infringiu o pedido da artista e gravou um vídeo seu na frente de um telão, enquanto dançava ao lado de uma amiga. Na sequência, ela aparece pegando os docinhos da mesa de decoração da festa.

Emanuella Tenório Rocha tem mais de 15 anos de carreira, três bandas no currículo e um rosto bem conhecido no estado do Pará, embora seja alagoana. Sua primeira música “Daqui pra Sempre”, entre as mais ouvidas do país.