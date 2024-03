Mansão de Cara Delevingne pega fogo em Los Angeles 

Socorroooooo! A casa de Cara Delevingne em Studio City, Los Angeles, pegou fogo na manhã de sexta-feira (15). A residência está avaliada em US$ 7 milhões.

Segundo o TMZ, um incêndio de grandes proporções precisou de uma resposta massiva do corpo de bombeiros local, com mais de 90 bombeiros e mais de uma dúzia de caminhões de bombeiros aparecendo para combater as chamas por mais de duas horas e com 4 ambulâncias no local para ajudar os feridos.

A atriz não estava em casa no momento do incêndio, já que ela foi vista no Reino Unido na quinta-feira (14), onde estava fazendo um show no Playhouse Theatre da Inglaterra. Mas, de acordo com os relatórios indicam houve feridos no local. Um deles teria sido um bombeiro que caiu de uma escada quando tentou conter as chamas e o outro era uma pessoa que estava hospedada na casa de Cara Delevingne que acabou sendo hospitalizada por inalar a fumaça tóxica.