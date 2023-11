Mansão de Bruna Lombardi é furtada por 3 ladrões

A atriz conseguiu recuperar os itens roubados de sua casa.

Socorroooooooo! A casa da minha amiga Bruna Lombardi foi saqueada na noite do último domingo (19), no Morumbi, bairro nobre da zona sul de São Paulo., mas ela não esteve em casa no momento em que tudo aconteceu.

Os vizinhos de Bruna que viram uma “atitude suspeita” na propriedade e ligaram pra polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um carro estacionado na frente de uma residência com um homem dentro.

Três homens foram presos em flagrante e o caso foi registrado na 89° Distrito Policial (DP) como furto à residência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, localização/apreensão de veículo e associação criminosa

Os itens de Bruna Lombardi foram devolvidos a ela, os objetos que foram recuperados após o furto foram dinheiro nacional e estrangeiro, câmeras, sapatos, relógio, cartões bancários e bijuterias avaliadas em 2 mil reais, entre outros.