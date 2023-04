Manoel Soares se pronuncia após cortada de Patrícia Poeta

Apresentador usou as redes sociais para fazer um post enigmático após o bafafá nas redes sociais do programa ao vivo

Depois que Patrícia Poeta cortou Manoel Soares no ‘Encontro’ ao vivo, a web veio abaixo e não deixou de comentar a sintonia que não existe entre os dois. Depois que Patrícia disse que erros acontecem no programa ao vivo, Manuel postou uma imagem nos stories com uma mensagem enigmática sobre o amor.

“Amor é a chave”, escreveu ele, sem dar mais detalhes sobre o motivo do post.

Em outro momento ele compartilhou um vídeo de Pepe Mujica falando sobre o trabalho e valorização do tempo. “É preciso trabalhar para viver, quem não produz algo está vivendo às custas de quem trabalha. Mas a vida não é só trabalho. Tem que se deixar um bom capítulo para as loucuras que cada um tem”, dizia o vídeo.