Manoel Soares pontua treta com Patrícia Poeta como “perda de tempo”

Apresentadores do Encontro estão na boca do povo depois de uma desconexão no programa ao vivo

Fala mais que a gente ama um kikiki! Manoel Soares botou a boca no trombone depois que o kikiki rolou solto nas redes sobre sua participação no Encontro ao lado de sua colega Patrícia Poeta. O apresentador pontuou que qualquer bafafá é uma perda de tempo, tendo visto as diversas questões mais importantes que hão no Brasil.

“O Brasil tem tantas urgências a serem tratadas que seria falta de responsabilidade jornalística se nós perdêssemos tempo dando atenção para pseudorrusgas que existam. Obviamente, tanto eu como a Patrícia temos visões de mundo que se conectam, senão não estaríamos trabalhando no mesmo programa”, disse Manoel em entrevista à revista Poder.

O ator ainda disse não querer se limitar aos discursos raciais. “A última coisa que eu quero é ter que conversar com as pessoas só sobre a questão racial. Gosto de falar de música, de beleza, de moda, mas não tenho como falar disso enquanto um policial que pisa no pescoço de uma mulher negra, em uma cena gravada, é absolvido”, disse.