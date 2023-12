Manoel Soares decide não falar mais sobre a invasão em sua casa

Contei para vocês que Manoel Soares teve sua casa invadida e seu filho feito de refém na ação. O que ainda não se sabe é que o apresentador decidiu não falar mais sobre o assunto para tentar organizar as emoções da família após o ocorrido.

Em uma declaração no programa Bombou, ele contou que decidiu não fazer uma grande repercussão do assunto ou revelar detalhes. “Sim, nós fomos assaltados, nossa família foi sim feita de refém, algumas pessoas viram as imagens, está todo mundo bem. Mas nós tomamos como decisão para que a gente possa organizar as emoções da família, não ficar falando sobre esse assunto”, afirmou ele.

Dinorah Rodrigues completou sobre a decisão deles. “A gente fez essa escolha por respeito ao que a gente viveu. Cada um teve sua maneira de absorver a situação. A gente também quer dar o próximo passo e seguir para colocar a vida em normalidade. Então, a gente fez essa escolha de não dar entrevistas”, comentou.