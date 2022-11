Manifestações antidemocráticas causam mais prejuízos à Gusttavo Lima

Já completam quatro apresentações do cantor que foram canceladas devido às paralisações dos caminhoneiros.

É meus amores, os prejuízos causados pelas paralisações antidemocráticas dos caminhoneiros só estão aumentando. Devido às manifestações bolsonaristas, o cantor e apoiador do presidente Jair Bolsonaro teve sua participação no show “O Fantástico Mundo de Natan” cancelado, após não conseguir chegar a tempo para pegar voo que o levaria para o local do evento.

A apresentação, que foi gratuita para a população da cidade de Fortaleza, no Ceará, era uma parceria entre Gusttavo e o cantor Nattanzinho. Além de Gusttavo, outros cantores se apresentaram ao lado de Nattanzinho, sendo eles: Mari fernandes, Xand Avião e a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

O cancelamento da participação do bolsonarista no evento foi anunciado pela assessoria de ambos os cantores. “Informamos que a participação do cantor Gusttavo Lima foi cancelada na gravação do DVD “O Fantástico Mundo de Nattan”. A balada Eventos, responsável pela carreira de Gusttavo, informou que a tripulação do artista não conseguiu chegar ao destino, o que impossibilita a decolagem.”

Além de sua participação na gravação do DVD de Nattanzinho, Gusttavo Lima anunciou que, os shows que seriam feitos nos dias 04/11 (hoje) e 05/11, nas cidades de Irecê/BA e Caruaru/PE, respectivamente, também foram cancelados.