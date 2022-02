Maisa Alves parabeniza Otaviano Costa pelo retorno às telinhas do SBT

Superintendente de comunicação do SBT comemora retorno do ator com programa “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem”

Superintendente de comunicação do SBT comemora retorno do ator com programa “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem” Com 40 anos de emissora, uma experiência ímpar em comunicação e inspirada por Sandra Passarinho, a jornalista, Maisa Alves, comemora a chegada de um novo parceiro na emissora, Otaviano Costa. Maisa Alves com 40 anos de SBT Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maisa Alves (@maisasbt) “Ah, se soubesse o quão estamos felizes com sua contratação! Esse será o primeiro de muitos projetos”, parabeniza Otaviano em publicação no Instagram. Fora da Globo há 3 anos, Otaviano Costa retorna ao SBT assumindo o lugar de Sérgio Marone que comandou uma temporada do programa, já sinto cheio de sucesso. O bom filho a casa retorna, Otaviano no SBT O programa é realizado em parceria com o Discovery “Cozinhe se puder – Mestres da Sabotagem”, uma competição gastronômica que é sucesso em outros países, sete das temporadas produzidas já foram reproduzidas no Brasil. O ator por sua vez disse estar muito feliz em voltar a emissora e poder trabalhar na casa de grandes comunicadores. “Era a hora certa pra voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criada e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem, me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim, conta Otaviano. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Cada episódio do programa trará quatro participantes que disputam um prêmio de 25 mil reais, competindo em três provas eliminatórias. A competição será aquecida quando os competidores terão que fazer lances para garantir ingredientes inusitados para suas receitas.