Mais de 100 mil pessoas, coro e pregação: Justin Bieber se supera e faz melhor show do RIR até agora

Público de 100 mil pessoas esperaram para ver o ídolo teen

Minha gente, quase que escutei as vozes embalando hits do Justin Bieber aqui do meu Leblon. Ave Maria! A plateia ficou muito emocionada com a participação do gato no festival (porque muitos acreditavam que ele nem subiria no palco). O show do ídolo teen teve direito a voz de violão, palavra de Deus e muito choro das Beliebers.

Enquanto uns falam mal do astro, dizendo que ele está passando por um momentos difícil (o que fica evidente das interludes do show), Justin deu o seu melhor e tornou o Rock In Rio, palco de um momento emblemático para os fãs.

Bieber não deixa de falar de Deus e em como ele se agarrou na fé para seguir seu caminho. Vale lembrar que o muso cancelou os outros shows no Brasil. Afe!